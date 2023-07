Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Feirense apresentou este domingo o terceiro equipamento para 2023/24. Tony, Cláudio e Paredes foram os figurantes numa sessão realizada com pompa e circunstância no Castelo de Santa Maria da Feira, onde não faltaram as espadas, escudos, armaduras e até uma coroa de rei.