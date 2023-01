Extremo luso-angolano jogava no Leixões.

O Trofense contratou Erivaldo para a frente de ataque. O extremo, de 28 anos, começou a época no Leixões e chegou aos dois golos em 14 jogos.

Erivaldo é o terceiro reforço do clube no mercado de inverno, depois das contratações do defesa Tiago Ferreira e do avançado Wesley Tanque.

O clube da Trofa encontra-se no 17.º lugar da Liga SABSEG, em zona de despromoção.