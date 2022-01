Erivaldo oficializado como reforço do Leixões

Trata-se de um regresso de Erivaldo a Matosinhos, onde jogou na época 2018/19.

O Leixões garantiu a contratação do avançado Erivaldo, que em 2021 representou o Beroe, da Bulgária, e o Taraz, do Cazaquistão. O jogador, de 27 anos, já tinha vestido as cores leixonenses, quando em 2018/19 marcou quatro golos em 35 jogos.

Erivaldo é formado no Beira-Mar e no Braga e passou pelo Recreativo Libolo, Feirense, Marítimo, Aves e Académico de Viseu.