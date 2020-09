Equipa técnica do Chaves não foi autorizada a estar no jogo

O Chaves recebe o Varzim na segunda jornada da II Liga

A equipa técnica do Chaves, liderada por Carlos Pinto, não estará esta sexta-feira no banco de suplentes durante o jogo dos flavienses com o Varzim, a contar para a segunda jornada da II Liga.

Em causa, o facto de autoridade de saúde regional não ter dado autorização, ainda na sequência do sucedido na primeira jornada e que levou o adiamento do jogo em casa do Feirense. A verdade é que durante a semana Carlos Pinto fez três testes à covid-19, todos eles com resultado negativo, tendo ainda estado afastado dos treinos da equipa.

Na receção ao Varzim, a partir das 17 horas desta sexta-feira, o Chaves utilizará um fumo negro em protesto pela ausência de público nos estádios de futebol.