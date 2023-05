O gesto de grande espírito solidário irá permitir pagar alguns tratamentos da bebé Maria Leonor, que nasceu com vários problemas de saúde.

Equipa do Leixões compra lotação do Estádio do Mar para ajudar bebé Maria Leonor, que nasceu com vários problemas de saúde. O valor dos ingressos vai ser doado à família, para ajudar a tratamentos médicos.

O Leixões anunciou, nas suas redes sociais, que o plantel comprou a totalidade dos bilhetes para ajudar uma bebé com problemas de saúde.

Os ingressos vão ser oferecidos aos sócios e adeptos do Leixões e e podem ser levantados, gratuitamente, na bilheteira do Estádio do Mar, no dia do jogo, a partir das 16H30.

O jogo da 33ª jornada está marcado para sexta-feira, às 18h00.