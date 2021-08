"Equipa de grande carácter contra um candidato à subida"

Rui Ferreira aplaude os jogadores do Feirense, que ganharam em Faro (1-0), com um golo de Fábio Espinho, tendo jogado com 10, desde os 41 minutos, devido à expulsão de Vargas. Estado do relvado e inferioridade numérica, conduziram a uma estratégia mais defensiva.

Três vitórias consecutivas. O Feirense voltou a vencer e, ontem contra o Farense, até jogou com apenas dez jogadores desde o minuto 41.

"Defrontámos um candidato assumido a subir de divisão, mas, desde cedo, provámos que viemos a Faro para discutir o jogo e para praticar um futebol de qualidade. O nosso golo demonstra bem a nossa forma de jogar. Com um relvado naquelas condições não era possível fazer muito melhor", começou por afirmar Rui Ferreira, prosseguindo: "A expulsão do Vargas mudou a nossa estratégia. A perder e com mais um, era natural a resposta do Farense. Temos uma equipa de grande caráter. Uma verdadeira equipa! Uma grande equipa! Orgulhámos os nossos adeptos que vieram de muito longe para nos apoiar", revelou o treinador do Feirense.

Recorde-se que antes de vencer no S. Luís, a equipa de Santa Maria da Feira já tinha ganho em casa ao Chaves (3-1) e no terreno do Mafra (1-0).