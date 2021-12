Equilíbrio aumentou na Liga SABSEG: uma luta assim não se via desde 2017

Quadra natalícia foi passada com duas equipas empatadas no primeiro lugar que dá a subida direta.

A Liga SABSEG volta, esta noite, com o E. Amadora-Chaves, depois de um Natal apimentado com uma renhida luta pela subida, algo que, nas últimas dez temporadas, não se via desde 2017/18.

A derradeira ronda antes da pausa deixou o Feirense no primeiro lugar de promoção - o Benfica B lidera, contudo, não pode ser promovido - com 29 pontos, mas é no outro posto que dá a promoção direta que aparece a novidade, pois Rio Ave e Casa Pia estão empatados com 27 pontos, com vantagem no confronto direto para os nortenhos.

Há quatro épocas, o equilíbrio era ainda maior: Feirense, Académica e Penafiel, no segundo lugar de subida, tinham todos 20 pontos, menos dois do que Ac. Viseu. Além disso, Leixões e Santa Clara (18 pontos) também estavam na perseguição, quando esta temporada vila-condenses e casapianos estão salvaguardados por quatro pontos face a Chaves, Penafiel, Mafra e Nacional.

Feirense e Académica são nomes que se repetem quando consultada a classificação de 2020/21, antes do Natal. O Estoril liderava com dois pontos de avanço para a Académica, que, por sua vez, levava um ponto à maior face ao Feirense. Os canarinhos subiram, porém, a outra vaga direta foi do Vizela. Os anos de 2015/16 e 2014/13, nestas épocas com campeonatos de 24 clubes, também apresentavam pouca diferença pontual na luta pela subida, isto no Natal.

Mais desequilibradas foram as temporadas de 2019/20, 2016/17 e 2013/14. Em 2019/20, prova que não terminou devido à pandemia, o Nacional tinha cinco pontos à maior para o Varzim. Três anos antes, o Aves dobrava o Natal com dez pontos de avanço para o Santa Clara, sendo que os açorianos estavam a 14 do então líder Portimonense. E em 2013/14 era o Moreirense que levava uma vantagem confortável (cinco pontos) para o Covilhã.