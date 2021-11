Entrada demolidora permitiu ao Penafiel vencer no terreno do Varzim

Édi Semedo, logo aos três minutos, abriu o marcador e, aos 11, foi a vez de Capela ampliar a vantagem penafidelense.

O Penafiel venceu este sábado o Varzim 2-0, em partida da 12.ª jornada da Liga SABSEG, em que os durienses entraram inspirados no desafio e construíram cedo o triunfo, com dois golos apontados em 11 minutos.

Édi Semedo, logo aos três minutos, abriu o marcador e, aos 11, foi a vez de Capela ampliar a vantagem penafidelense, que perdurou até final, apesar de uma boa réplica do Varzim, embora penalizada com falta de eficácia, que impediu a discussão do resultado.

Os poveiros somaram o sexto jogo consecutivo no campeonato sem vencer (cinco derrotas e um empate), mantendo-se no penúltimo lugar na classificação, com apenas sete pontos, enquanto o Penafiel interrompeu uma série de quatro jornadas sem vencer, ascendendo ao quinto posto, agora com 19 pontos.

O conjunto duriense entrou no jogo com determinação máxima, chegando à madrugadora vantagem numa rápida desmarcação de Édi Semedo, que, aproveitando um mau posicionamento da defesa do Varzim e do seu guarda-redes Ismael, abriu o marcador com um belo gesto técnico, logo aos três minutos.

O Varzim quase não teve tempo para reagir, pois oito minutos depois, na sequência de um livre, não conseguiu travar uma combinação entre Robinho e Lucas, que Capela finalizou no 2-0.

Com a desvantagem mais pronunciada, os poveiros só assentaram o seu futebol a partir da meia-hora, e, já depois de tentativas de Rafael Assis e Nuno Valente, conseguiram a melhor oportunidade do primeiro tempo numa tentativa de desvio de Cássio, que o guardião visitante Caio Secco conseguiu, com esforço, suster.

Ainda antes do intervalo, o Penafiel também teve uma chance para marcar, com Édi Semedo e Zé Valente a não acertaram no alvo, voltando, já após o regresso do descanso, a ameaçar por Robinho.

No entanto, a partir da hora de jogo, o Varzim assumiu o domínio das operações e protagonizou uma mão cheia de oportunidades para reduzir, mas sempre com dificuldades na finalização, nomeadamente numa perdida enorme de Heliardo, que rematou ao lado, quando estava em posição frontal.

O Penafiel teve mérito a aguentar a pressão do adversário e foi conseguindo proteger o 2-0 até ao final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Penafiel, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Édi Semedo, 03 minutos.

0-2, Capela, 11.

Equipas:

- Varzim: Ismael, Zé Carlos, André Micael, Cássio, João Reis (Tiago Cerveira, 77), Rafael Assis, André Leão (Luís Silva, 58), Nuno Valente (George, 77), Zé Tiago (Lessinho, 68), Tavinho (Bruno Tavares, 58) e Heliardo.

(Suplentes: Ricardo, Rai Ramos, Lessinho, George, Tiago Cerveira, Luís Pinheiro, Luís Silva, Agdon e Bruno Tavares).

Treinador: António Barbosa.

- Penafiel: Caio Secco, Edson Faria, Silvério, Lucas, Ruca, Capela, João Amorim (David Caiado, 84), Zé Valente, Robinho, Roberto (Rui Pedro, 09, Feliz, 85) e Édi Semedo (Ronaldo, 70).

(Suplentes: Macedo, Vitinha, Leandro, Ludovic, David Caiado, Ronaldo, Rui Pedro, Vasco Braga e Feliz).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Leão (29), Tavinho (40), Édi Semedo (42), Rafael Assis (80), Luís Silva (86) e Lucas (87).

Assistência: Cerca de 1000 espetadores.