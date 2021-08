Ença Fati troca Feirense pelo Vilafranquense

Redação com Lusa

Ença Fati foi hoje apresentado como reforço do Vilafranquense, deixando o Feirense, com quem tinha vínculo contratual e por quem já tinha jogado esta época no campeonato.

O avançado, natural da Guiné-Bissau, chegou a Portugal em 2013 para representar o Real SC nos campeonatos distritais de Lisboa, mas rapidamente deu nas vistas, tendo assinado pelo Moreirense, clube pelo qual se estreou na I Liga, na época 2014/2015, e a que esteve ligado contratualmente durante quatro temporadas, com empréstimos ao Leixões e Oliveirense.

Em 2018, Ença Fati rumou em definitivo à Oliveirense e uma temporada depois assinou pelo Feirense, clube que o acabaria por ceder na última época ao Casa Pia.

Já esta temporada, o jogador, de 28 anos, foi suplente utilizado na derrota do Feirense com o Famalicão (1-0), na primeira eliminatória da Taça da Liga, abraçando agora um novo desafio na carreira.

O avançado é o terceiro reforço desde que Filipe Gouveia assumiu o comando técnico dos unionistas e vai discutir a titularidade com Evandro Brandão, Belkheir, Balla Sangaré e Nenê, que foi anunciado como reforço dos ribatejanos no passado sábado.