Emprestado pelo Palmeiras, Alanzinho vai continuar no Minho em definitivo

O médio estava cedido pelos brasileiros ao Moreirense até ao final da época

O Moreirense chegou a acordo com o Palmeiras e Alanzinho vai tornar-se jogador dos cónegos em definitivo. O médio estava cedido pelos brasileiros até ao final da época, com cláusula de opção estipulada, mas os dois clubes decidiram dividir os direitos económicos do atleta, que vai assinar um contrato válido por três ou quatro épocas, pormenor ainda em discussão.

Alanzinho foi utilizado em 23 jogos na II Liga e regista dois golos e sete assistências. Trata-se de um negócio em alguns pontos semelhante ao que envolveu Yan, entretanto transferido para o Yokohama Marinos, do Japão, com o clube brasileiro a colher dividendos da transferência.

Em relação ao jogo com o Benfica B, Paulo Alves não conta com os lesionados Sylla, Petkov e Lucas Freitas e os castigados David Bruno, Franco e André Luis. Curiosamente, face à indisponibilidade de Petkov e André Luis, Platiny passou a ser o único ponta-de-lança apto. Walterson poderá surgir como lateral-direito, função que já tem desempenhado, e Fábio Pacheco e Sori Mané lutam por uma vaga no meio-campo.