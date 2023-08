Emprestado pelo Botafogo, Lucas Mezenga é reforço do Tondela

Redação com Lusa

A cedência é válida até junho de 2024

O central Lucas Mezenga chegou ao Tondela, até 2024, por empréstimo do brasileiro Botafogo, anunciou esta segunda-feira a SAD do clube que disputa na II Liga.

"O defesa central de 21 anos chega por empréstimo do Botafogo, atual líder do Brasileirão, numa cedência válida até junho de 2024", escreveu a SAD em comunicado de imprensa.

Natural do Rio de Janeiro, o central tem no Tondela a sua "primeira experiência fora do país" e, em declarações ao clube, assumiu que tem a "expectativa em alta" e admitiu que é uma "vantagem já saber como trabalham os treinadores portugueses".

Lucas Mezenga junta-se assim aos reforços Léo Navacchio, Rui Gomes, Luisinho, Pedro Maranhão, Xavier, Yaya Sithole, Gustavo França, Roberto, Lucas Barros, Luís Rocha, Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil, Hélder Tavares, Ricardo Silva e Iuri Miguel.

Além destes atletas, o treinador Tozé Marreco conta ainda com Joel Sousa, Bebeto e o capitão Ricardo Alves, que renovaram os respetivos contratos com o clube beirão.

Ainda com contrato em vigor e de camisola "auriverde" vestida mantêm-se Tiago Almeida, Jota, Daniel dos Anjos, Cuba e Cascavel.