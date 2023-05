Empresa que tem como Evra como investidor adquire 90% da SAD do Estrela

O diretor executivo da MYFC, Hugo Cortez, lembrou a "história e a massa adepta muito apaixonada" do Estrela da Amadora, tendo o objetivo de "fazer o clube crescer a todos os níveis e apostar na inovação tecnológica para aproximar sócios e adeptos do clube"

A empresa tecnológica norte-americana MYFC adquiriu 90% da sociedade anónima desportiva (SAD) do Estrela da Amadora, revelou, na quinta-feira, o clube da Liga SABSEG que disputará o play-off de acesso à I Liga 2023/24, em comunicado.

"A MYFC fechou de forma definitiva a aquisição de 90% da Sociedade Desportiva do Estrela da Amadora. A aquisição da participação, detida maioritariamente pela família Lopo, garantiu a Paulo Lopo a entrada para a estrutura como sócio cofundador, em conjunto com Hugo Cortez, Ivan Braz e Paul Roy", anunciou o conjunto amadorense.

De acordo com a nota, publicada nas redes sociais do Estrela da Amadora, a MYFC "é uma empresa tecnológica web3, focada em desenvolver soluções para o mercado desportivo global", que tem como objetivo "a aquisição de mais quatro clubes a nível internacional" e conta com "investidores de renome na área financeira, tecnológica e no futebol", entre os quais o antigo defesa esquerdo internacional francês Patrice Evra.

"Enquanto presidente do Estrela da Amadora, realço o nosso compromisso em resgatar a grandiosidade e a paixão deste clube. Procuramos um futebol sério, a respeitar todos os intervenientes no jogo, as instituições, adversários e árbitros. Estamos determinados em escrever história, baseada na honestidade, transparência e respeito mútuo. Juntos, faremos do renascimento do Estrela da Amadora uma realidade", afirmou Paulo Lopo.

O diretor executivo da MYFC, Hugo Cortez, lembrou a "história e a massa adepta muito apaixonada" do Estrela da Amadora, tendo o objetivo de "fazer o clube crescer a todos os níveis e apostar na inovação tecnológica para aproximar sócios e adeptos do clube".

Com uma jornada por se disputar, o Estrela da Amadora já sabe que terminará a Liga SABSEG na terceira posição, que permite disputar o play-off de acesso à próxima edição do escalão principal do futebol português.

Os "tricolores" terão como adversário o Marítimo, 16.º classificado da I Liga, num play-off disputado a duas mãos, com jogos agendados para três de junho, em Lisboa, e 11 de junho, na Madeira.