Empate no Leixões-Santa Clara. Equipa de Matosinhos ainda sem golos marcados

Equilíbrio deu empate sem golos no Leixões-Santa Clara

Equilíbrio deu empate sem golos no Leixões-Santa Clara

O Leixões recebeu e empatou esta segunda-feira com o Santa Clara (0-0), no jogo que fechou a segunda jornada da II Liga SABSEG e que se caracterizou pelo equilíbrio entre as duas equipas.

O Leixões pontuou pela primeira vez e manteve o seu jejum de golos durante os 90 minutos nesta época, após os empates nos jogos com o Feirense e o Portimonense, para a Taça da Liga, ambos resolvidos a seu favor só na marcação de grandes penalidades, e da derrota com o Penafiel (3-0) na ronda inaugural do campeonato.

O Santa Clara soma agora quatro pontos e teve pela frente um adversário que deu muita luta, ainda que sem ter criado muitas ocasiões claras de golo.

As estatísticas dizem que o Santa Clara efetuou 14 remates e o Leixões apenas sete, mas por outro lado os anfitriões tiveram mais posse de bola (58 por cento contra 42 da equipa açoriana).

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Santa Clara, 0-0.

Ao intervalo: 0-0

- Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim (Paulité, 77), Danrlei, Léo Bolgado, Wakaso, Fabinho (Renato Soares, 85), Rafa (Zag, 46), Rafael Silva, Adriano Amorim (Fábio Baptista, 77), Moshood (Bright, 59) e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Fábio Baptista, Paulité, Zag, Avto, Renato Soares, Ricardo Teixeira, Rafael Vieira e Bright).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Sidney Lima, Rocha, Pedro Pacheco (Calila, 85), Lucas Soares, Klismahn (Serginho, 62), Adriano, MT (Paulo Henrique, 85), Bruno Almeida (Andrézinho, 62), Ricardinho e João Lima (Vinicius, 69).

(Suplentes: Marcos Díaz, Calila, Sema Velásquez, Reinaldo, Andrézinho, Paulo Henrique, Miguel Pires, Serginho e Vinicius).

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Moshood (45+1), Klismah (59), João Amorim (69), Sidney Lima (72), Danrlei (84), Rocha (88) e Zag (89).