Embaló assiste a dobrar e marca, Benfica B ganha na Choupana e regressa à liderança

Triunfo por 0-3, em casa do Nacional. António Oliveira, substituto de Veríssimo, vence pela primeira vez, depois do desaire caseiro contra o FC Porto B

Na casa do quarto classificado, o Benfica B respondeu da melhor forma à derrota no clássico. Diante do Nacional, António Oliveira alcançou o primeiro triunfo e os jovens encarnados venceram por 0-3.

Henrique Araújo, ao minuto três, e Miguel Nóbrega, ao minuto 41, construíram o marcador no final dos primeiros 45 minutos, com Úmaro Embaló a assistir nas duas ocasiões. O jovem extremo fez também o gosto ao pé, no minuto 52.

Com este resultado, o Benfica B regressou à liderança isolada e aproveitou da melhor forma a derrota caseira do Casa Pia. O Nacional pode ficar mais longe do Feirense, a segunda equipa em posição de subida, e pode ser ainda ultrapassado pelo FC Porto B e pelo Rio Ave.