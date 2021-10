Embaixadores valem prémio de comunicação e marketing ao Estrela da Amadora

O projeto desenvolvido pelos tricolores, do qual faz parte Jorge Jesus, teve direito a galardão

O Estrela da Amadora foi galardoado com o Prémio de Comunicação e Marketing do mês de setembro, atribuído pelo Liga. Esta distinção foi relativa ao projeto "Embaixadores", no qual a SAD juntou várias antigas glórias do clube para recordar os momentos altos dos tricolores.

Um dos embaixadores dos amadorenses é o treinador do Benfica, Jorge Jesus. Também fazem parte do projeto Calado, Abel Xavier, Jorge Andrade, Gaúcho, Rebelo, Chainho e Daniel Kennedy.