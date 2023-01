Em duelo de aflitos, Torreense e Oliveirense dividiram pontos

Num duelo que colocou frente-a-frente duas equipas com o objetivo da permanência no segundo escalão, Jonata Bastos inaugurou o marcador para os forasteiros, aos 32 minutos, sendo que Diego Raposo, aos 64, empatou o encontro e 'selou' o resultado final

Torreense e Oliveirense empataram este sábado 1-1, em jogo da 15.ª jornada da Liga SABSEG que mantém as duas equipas na zona baixa da tabela, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Num duelo que colocou frente-a-frente duas equipas com o objetivo da permanência no segundo escalão, Jonata Bastos inaugurou o marcador para os forasteiros, aos 32 minutos, sendo que Diego Raposo, aos 64, empatou o encontro e 'selou' o resultado final.

O Torrense desperdiçou as primeiras oportunidades, quando, aos 12 minutos, Frédéric Maciel deu o primeiro sinal de perigo, com um remate à entrada da área a sair ligeiramente por cima. No minuto seguinte, João Vieira esteve próximo do tento inaugural, com um cabeceamento muito perigoso na sequência de um canto.

No entanto, aos 32, foi a Oliveirense a inaugurar o marcador, num lance em que o avançado Jonata Bastos cabeceou com sucesso após um cruzamento à esquerda de Vasco Gadelho.

Aos 64 minutos, o Torreense empatou por Diego Raposo, numa boa combinação ofensiva: Frédéric Maciel foi à linha de fundo e cruzou atrasado para a entrada da área, onde surgiu o médio João Lameira a rematar rasteiro antes de Diego Raposo dar um último desvio e colocar a bola dentro da baliza.

O tento galvanizou a formação comandada por Pedro Moreira, que viu Picas, poucos minutos depois, ficar perto da reviravolta.

Já na compensação, os visitantes ficaram, em três ocasiões, muito perto do triunfo. Primeiro valeu uma excelente intervenção de Vagner a um remate de Jaime Pinto, num segundo momento Serginho 'disparou' forte de fora da área vendo o guarda-redes do Torreense negar-lhe o golo, e, já na recarga, Jaime Pinto voltou a falhar com a baliza aberta.

Com este desfecho, Oliveirense e Torreense ocupam as 15.ª e 16.ª posições do campeonato, respetivamente, somando 15 e 14 pontos ao fim de 15 jornadas já disputadas.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Oliveirense, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Jonata Bastos, 32 minutos.

1-1, Diego Raposo, 64.

Equipas:

Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Cícero Alves (Neneco Renteria, 90), João Lameira, Frédéric Maciel (Juna Balanta, 73), João Oliveira, Diego Raposo (Renato Santos, 73) e João Vieira (Picas, 49).

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Rui Silva, João Cardoso, Juna Balanta, Picas, Renato Santos, Neneco Renteria e Keffel Resende).

Treinador: Pedro Moreira.

Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Miguel Maga, Rodrigo Borges, Volnei Feltes, Vasco Gadelho, Serginho, Ibrahima (Pedro Graça, 75), Jaime Pinto, Duarte Duarte (Filipe Alves, 75), Zé Pedro (Marcelo Marques, 61) e Jonata Bastos (Zé Leite, 55).

(Suplentes: Nuno Silva, Gonçalo Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Pedro Graça, Marcelo Marques, Randy Obi, Zé Leite e Kazu).

Treinador: Gonçalo Fábio Pereira.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Frédéric Maciel (36), Ibrahima (42), João Lameira (60), João Oliveira (75), Pedro Graça (82), Juan Balanta (83) e Gustavo Marques (90+1).

Assistência: 678 espetadores.