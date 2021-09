"Em casa e fora, esta II Liga vai ser uma guerra. Está cada vez mais exigente"

Jota, número 88 do Nacional, em ação contra o FC Porto B

Vitória sobre o Varzim, arrancada com dois golos no fim, serviu de inspiração, mas Jota avisa que a caminhada será dura.

A aflição virou inspiração: o Nacional venceu o Varzim com dois golos nos últimos minutos (87" e 89"), após ter estado a perder, e Jota vê na crença manifestada pela equipa um sinal positivo para estimular o grupo nos próximos desafios. "A confiança é a mesma, mas dá-nos mais expectativas em termos de acreditarmos ser possível ganhar sempre, seja em que minuto for. O míster diz-nos muitas vezes isso, e conseguimos uma vitória importante em casa. Temos de lutar sempre, em casa ou fora, mas é importante não perder pontos em casa. Foi um jogo feliz para o nosso lado", resumiu o médio, ciente de que o caminho será duro.

"Esta II Liga está cada vez mais exigente e difícil. Há mais equipas a lutar pelo mesmo objetivo, e nisso é muito mais difícil do que a I Liga. Sabemos que na I Liga os jogadores têm mais qualidade e fazem a diferença, mas a II é mais competitiva. Em casa e fora, esta II Liga vai ser uma guerra", avisa.

A competição foi interrompida pelas seleções, mas isso não alivia a carga nos treinos. "Temos trabalhado bem, porque sabemos da importância desta semana, apesar de não haver jogo. O objetivo é estar ainda melhor no próximo", diz Jota, que voltou este ano à Choupana.

E o próximo desafio do Nacional é no dia 11. "O Penafiel tem uma boa equipa e todos os anos está na luta. Conhecemos os jogadores, mas eles também sabem que terão uma tarefa difícil, porque queremos ir lá ganhar. Vai ser um bom jogo. Temos de estar preparados e, se formos coesos, podemos sair com a vitória", rematou o médio.