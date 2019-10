Elves Baldé em dúvida para a receção ao Tondela

Boupendza está na Seleção do Gabão e as outras alternativas para ocupar a ala direita são Fati e Feliz

Elves Baldé, extremo do Feirense, está em dúvida para a receção, sábado, ao Tondela, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Baldé saiu com queixas na coxa esquerda do jogo-treino com o Rio Ave, realizado no sábado, e terça-feira será reavaliado para se conhecer a extensão do problema físico.

Elves Baldé tinha sido titular no jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal, com o Berço SC, da série A do Campeonato de Portugal, e luta para manter o lugar com Fati e Feliz, atendendo a que Boupendza, a outra alternativa para a posição de Filipe Ramos, treinador do Feirense, está ao serviço da seleção do Gabão e chega dois antes do jogo com o Tondela, pelo que não deverá ser utilizado inicialmente.