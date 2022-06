Eleições no Moreirense com data marcada: Vítor Magalhães é o único candidato

Vítor Magalhães pretende assumir a intenção de cumprir mais um mandato.

A eleição de Vítor Magalhães para um novo mandato de dois anos na presidência do Moreirense vai decorrer em 15 de junho.

O sufrágio dos órgãos sociais dos minhotos estava marcado para domingo, das 12:00 às 16:30, no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, mas foi anulado face à ausência de listas entregues nos serviços do clube até ao prazo-limite de entrega de candidaturas, que decorreu até às 18:00 de quinta-feira.

Gorado esse cenário, a presidente da mesa da assembleia-geral, Serafina Pereira, já procedeu à calendarização de uma sessão magna extraordinária para 15 de junho, às 17:00, igualmente no auditório do estádio do Moreirense, cuja ordem de trabalhos passa pela "apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube".

Fonte do emblema vimaranense disse à Lusa que Vítor Magalhães pretende assumir a intenção de cumprir mais um mandato nessa reunião, que também se destinará a eleger os novos membros da mesa da assembleia-geral, direção e conselho fiscal e disciplinar.

Natural da vila de Moreira de Cónegos, o empresário, de 70 anos, reassumiu em 2008/09 a presidência do Moreirense, que já tinha dirigido entre 1996/97 e 2003/04, tendo, pelo meio, exercido um mandato no vizinho Vitória de Guimarães, entre 2004/05 e 2006/07.

Depois da reedição das descidas de 2004/05 e 2012/13, Vítor Magalhães assistiu à saída do treinador Ricardo Sá Pinto e contratou na quarta-feira Paulo Alves, com quem tem estado empenhado na construção do plantel para atacar a subida já na próxima época.