Eleições no Belenenses: Patrick Morais de Carvalho continua na presidência

Redação com Lusa

Patrick Morais de Carvalho reeleito presidente do Belenenses com 85,56% de votos.

Patrick Morais de Carvalho foi este sábado reeleito presidente do Belenenses, com 85,56% de votos favoráveis, numas eleições para o triénio 2023-2026 nas quais encabeçava a única lista candidata, permanecendo no cargo que ocupa desde 2014.

O ato eleitoral, que decorreu no polidesportivo junto ao Pavilhão Acácio Rosa, contou com um universo de 368 votantes, que totalizaram 2.541 votos, em que 2.174 (85,56%) foram para a Lista A, 159 (6,25%) foram votos brancos e 208 (8,19%) foram votos nulos.

Henrique Abecasis foi eleito para a presidência da Mesa da Assembleia Geral, um lugar que era ocupado por Pedro Pestana Bastos, que cessa funções, enquanto João Morão continua como presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube da Cruz de Cristo.

Na direção, Patrick Morais de Carvalho contará com um total de oito vice-presidentes, sendo eles Ana Simões Ferreira, Carlos Jaime Santos, Douglas Gilman, Gonçalo Cid Peixeiro, Manuel Manso Neto Rosas, Paulo Amaral, Pedro Lourenço e Ricardo Schedel.

O Belenenses regressou este ano aos escalões profissionais de futebol, depois de cinco subidas de divisão consecutivas, desde os campeonatos distritais de Lisboa, disputando na próxima temporada a II Liga, na qualidade de vice-campeão da Liga 3.