Eis os premiados da Liga SABSEG: Koné melhor médio de setembro, Ícaro melhor defesa

Jogadores foram os mais votados pelos treinadores principais

Esta terça-feira não ficou apenas marcada pela entrega de prémios na primeira divisão. Também a Liga Portugal SABSEG deu a conhecer alguns dos melhores do mês de setembro.

Ícaro Silva, do Feirense, foi o defesa mais votado, ficando à frente de Vasco Fernandes, do Casa Pia, e de Vítor Bruno, do Académico de Viseu.

Quanto aos centrocampistas, Samba Koné, do FC Porto B, foi o mais votado pelos treinadores, superando a concorrência de Guga, do Rio Ave, e de Latyr, do Feirense.