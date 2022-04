Eficácia defensiva tem sido a chave para o sucesso do Rio Ave

Equipa sofreu apenas um golo nos últimos sete jogos e tem a melhor defesa da segunda volta.

A melhoria da eficácia defensiva tem sido decisiva na excelente fase que o Rio Ave atravessa, contando que já vai em cinco vitórias consecutivas, passou a liderar a classificação e aumentou para seis pontos a diferença para Chaves e Feirense, as primeiras equipas abaixo dos lugares de subida.

Nos últimos sete encontros, a formação vila-condense sofreu apenas um golo e manteve a baliza a zeros em seis ocasiões, sendo que nos anteriores encontros apenas por quatro vezes não sofreu golos.

Se ao fim da primeira volta a equipa orientada por Luís Freire tinha a nona defesa menos batida do campeonato com 21 remates encaixados, nesta altura já está na segunda posição com 27, apenas atrás do Casa Pia, que sofreu 18. Acrescente-se que o Rio Ave tem a melhor defesa da segunda volta, em igualdade com o Varzim, com seis golos sofridos em 13 jogos.

Atualmente, o guarda-redes Jhonatan está há 305 minutos sem ir buscar a bola ao fundo das redes...