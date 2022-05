Edson Farias eleito o melhor do mês de abril da Liga SABSEG

Jogador do Penafiel reuniu 21,60% dos votos e bateu a concorrência de Wellington, do Chaves, e de Batxi, também do emblema flaviense

Edson Farias, do Penafiel, foi eleito o melhor jogador do mês de abril do segundo escalão do futebol português. A votação foi levada a cabo pelos treinadores da Liga SABSEG.

Com 21,60% dos votos, o jogador penafidelense superou a concorrência de dois elementos do Desportivo de Chaves: Wellington, que reuniu 19,14% dos votos, e Batxi, que reuniu 16,67% das preferências.

No mês de abril, Edson Ferias fez quatro golos e uma assistência com a camisola de um Penafiel que, nessa fase, alcançou quatro vitórias e um empate em cinco partidas.