Superou Bruno Langa (Chaves) e Zach (Casa Pia).

Edson Farias, lateral do Penafiel, foi eleito pelos treinadores da Liga SABSEG o melhor defesa da competição no mês de abril.

O jogador brasileiro recolheu 29,63% dos votos, vendo assim premiadas as exibições nos cinco encontros realizados no período em questão, nos quais a equipa somou quatro triunfos e um empate, com apenas um golo sofrido.

No segundo lugar desta eleição ficou Bruno Langa (Chaves), com 8,64% dos votos, enquanto Zach (Casa Pia) completou o pódio com 6,79% das preferências.