Edgar Pinho continua na presidência do Varzim

Candidato da lista A venceu com 516 votos. Pedro Costa, da lista B, teve 320.

Edgar Pinho venceu este sábado as eleições para a presidência do Varzim, mantendo-se assim, até 2025, à frente do clube que esta temporada desceu à Liga 3.

No ato eleitoral deste sábado, Edgar Pinho, da lista A, arrecadou 516 votos, enquanto Pedro Costa, candidato da lista B, teve 320.

Dos 860 votantes, 17 votaram em branco, sete votos foram nulos.

O reeleito líder do Varzim enalteceu a forma "séria e tranquila como decorreu este processo eleitoral", prometendo ser "o presidente do todos os varzinistas, ouvindo as propostas feitas pela lista concorrente".

O dirigente lembrou que "o mandato anterior decorreu num clima de adversidade, mas que agora há condições de maior normalidade", apontando alguns dos objetivos base para a sua vigência nos próximo três anos.

"Recolocar a equipa sénior nos campeonatos profissionais, continuar a consolidação financeira e reforçar do património do clube", vincou Edgar Pinho, sublinhando que este será o seu último mandato.

O presidente do Varzim já tinha assumido que, caso vencesse as eleições, iria garantir, pessoalmente, o pagamento de uma dívida a curto prazo do clube, que ronda os 500 mil euros, referentes a salários do departamento profissional e do setor da formação, e de outros valores para viabilizar a inscrição da equipa na próxima temporada.