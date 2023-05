Brígido, do Estrela da Amadora, recebeu o prémio de melhor guarda-redes de março na Liga SABSEG em abril.

Bruno Brígido, do Estrela Amadora, recebeu o prémio de Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal SASBEG pela segunda vez na atual temporada. O guardião brasileiro agradeceu a todos os técnicos pelo voto, e realçou o trabalho coletivo do grupo.

"É sinónimo que o trabalho tem vindo a ser bem feito, não só o meu, mas também dos meus colegas de posição e do nosso treinador de guarda-redes. Somos merecedores desse prémio pelo trabalho que temos feito e também toda a equipa, que tem ajudado a conquistar os nossos objetivos, que são sofrer poucos golos e ter uma defesa sólida", afirmou.