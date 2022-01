É Paulo Bernardo e mais dez: eis o Onze do Ano da Liga SABSEG de 2021

Médio do Benfica vence distinções de melhor jogador e jovem promessa. Líder em maioria no onze. Penafiel e E. Amadora são os "intrusos" numa equipa dominada pelos quatro primeiros classificados. Juventude abunda e só destoa pelos "trintões" Caio Secco e Ícaro e há quatro atletas sub-19

É Paulo Bernardo e mais dez no onze do ano da Liga SABSEG de 2021. O médio do Benfica B conseguiu a proeza de ser indicado como o melhor jogador e jovem promessa, tendo recolhido a maioria dos votos dos 18 treinadores da prova que foram convidados a indicar uma equipa em 4x3x3, na qual não podiam votar em atletas da própria equipa.

Mas há mais para contar na iniciativa de O JOGO que já é uma tradição e que nos últimos anos destacou nomes como Pizzi, quando estava no Covilhã, Vitinha e Francisco Conceição (FC Porto B), Daniel Bragança (Estoril), entre muitos outros.

O líder Benfica B está em maioria, com três jogadores que foram, aliás, os mais consensuais entre as escolhas. O ponta-de-lança Henrique Araújo recebeu 15 em 18 nomeações possíveis, Paulo Bernardo 14 e o central Tomás Araújo dez.

Depois, há uma clara influência de quem está a disputar os lugares cimeiros. O Feirense, vice líder, o Rio Ave (3.º) e o Casa Pia (4.º) têm, cada um, dois jogadores na equipa do ano. Penafiel, com o guarda-redes Caio Secco, e Estrela da Amadora, com o médio goleador Diogo Pinto, são os "intrusos", embora ambas as equipas estejam próximas da luta pela promoção.

E há outro dado a ter em conta. É que o onze de 2021 quase que podia jogar na... Liga Revelação. As escolhas dos técnicos refletem muita juventude, pois só Ícaro (32 anos) e Caio Secco (31) são "trintões". A seguir vem Guga, como o mais velho com... 24 anos. Tomás Araújo, Paulo Bernardo, Vargas e Henrique Araújo têm todos 19 anos e formam quase uma meia equipa de miúdos. Costinha e Leonardo Lelo são sub-21 e Jota Silva, do Casa Pia, tem 22 anos.

Entre todos, Caio Secco é o mais utilizado, visto que não perdeu um único minuto do campeonato. Henrique Araújo tem o mesmo número de jogos disputados (16), porém perde na utilização.

Do onze de 2020 não há um jogador que repita a presença. Guilherme Ramos (Arminia, Alemanha) e Crespo (Fenerbahçe, Turquia) saltaram para outros patamares. Acontecerá o mesmo aos novos talentos da Liga SABSEG na próxima temporada?

Jovem Promessa

É uma meia época dominada por um nome, o do jovem prodígio do Benfica. Médio-ofensivo com boa condução de bola, forte no passe e na chegada à área, Paulo Bernardo sucede a Francisco Conceição como jovem promessa, na eleição levada a cabo por O JOGO, que nas últimas temporadas tem detetado talentos emergentes que depois acabam por se afirmar nas respetivas equipas principais. No caso de Paulo Bernardo, parece mesmo uma questão de tempo...

Com seis votos: Pedro Duarte (Académica), Vítor Campelos (Chaves), Fernando Pires (Farense), Rui Ferreira (Feirense), Rui Borges (Nacional) e Francisco Chaló (Trofense).

Melhor Jogador

O Benfica B passou o ano na liderança - feito inédito desde que a equipa foi criada - e com isso revelaram-se alguns diamantes: Tomás Araújo, Henrique Araújo e o maior deles todos... Paulo Bernardo. Aos 19 anos, o criativo, que já é internacional sub-21 (tem quatro presenças), foi um dos principais destaques no arranque fulgurante de temporada das águias, tendo sido considerado o melhor jogador da Liga nos meses de outubro e novembro. Entretanto, saltou para a equipa principal. Mais: nos seis jogos em que o Benfica B perdeu pontos, Paulo Bernardo só esteve num deles...

Com nove votos: Pedro Duarte (Académica), Filipe Martins (Casa Pia), Vítor Campelos (Chaves), Fernando Pires (Farense), José Mota (Leixões), Francisco Chaló (Trofense), Pedro Miguel (Varzim), Filipe Gouveia (Vilafranquense) e Luís Freire (Rio Ave).

Chicotadas e um caso especial

Há quatro treinadores que saíram dos respetivos clubes, mas cujas escolhas se mantiveram. Veríssimo rendeu Jorge Jesus no Benfica, Fernando Pires saiu do Farense a 19 de dezembro, porém, o clube manteve as nomeações que tinham sido enviadas, enquanto Pedro Ribeiro e Zé Gomes abandonaram Penafiel e Ac. Viseu. Já os votos do FC Porto B refletem as opções da equipa técnica, visto que Folha foi operado a um aneurisma.

Valeram os minutos na defesa

Registaram-se dois empates entre os eleitos para o onze do ano. Na direita da defesa, João Correia (Chaves) e Costinha (na foto) tiveram cinco votos, porém, valeu o maior número de minutos jogados pelo lateral do Rio Ave. O mesmo aconteceu entre Ícaro e Hugo Gomes (Rio Ave), sendo que o brasileiro tinha figurado no onze de 2020, pelo Estoril.

Gouveia só votou em "bês"

Houve escolhas para todos os gostos dos 18 treinadores da Liga SABSEG, mas há uma particularmente curiosa: Filipe Gouveia, do Vilafranquense, elaborou um onze apenas com jogadores do FC Porto B e do Benfica B. Nessa equipa do técnico dos ribatejanos, os encarnados estão representados por sete nomes, ao passo que os dragões contam com quatro atletas.

Clubes todos representados

Todos os 18 clubes da Liga SABSEG têm, pelo menos, um jogador nas várias equipas do ano enviadas pelos treinadores. Foram indicados dez guarda-redes diferentes, nove laterais-direitos, 16 defesas-centrais, sete laterais-esquerdos, 18 médios e 15 avançados, num total de 75 atletas indicados. Um sinal do equilíbrio da competição.