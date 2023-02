"É com muita mágoa que deixo o meu Farense, mas assim é o futebol e a vida…"

Vasco Faísca escreveu uma mensagem de despedida do Farense. O treinador foi rendido por José Mota.

O ex-treinador do Farense Vasco Faísca recorreu à rede oficial Instagram para falar pela primeira vez da saída do comando técnico dos algarvios.

"Demorei algum tempo a fazer esta comunicação pois a não oficialização da minha saída do Farense assim o exigia. É com muita mágoa que deixo o "meu" Farense, mas assim é o futebol, assim é a vida... Independente de tudo, gostava de agradecer a quem me deu a oportunidade de me sentar no banco que outrora pertenceu ao mítico Paco Fortes, herói da minha juventude, juntamente com Pitico, Mané, Hassan, Hajry, Miguel Serôdio, Peter Rufai, etc etc etc. Para mim foi um sonho! Ao mesmo tempo, uma honra e um grande orgulho voltar a representar o "meu" Farense, clube que representei em criança na ginástica desportiva, no basquetebol, e só mais tarde no futebol. O clube que mais marcou a minha formação como homem e pelo qual tenho uma grande paixão e um sentimento de agradecimento muito grande", começa por dizer.

"Quero agradecer a todos os sócios, adeptos, e simpatizantes do Farense por todo o apoio e carinho que sempre me deram. Contribuíram de maneira decisiva para embelezar este meu trajeto ao serviço do grande Farense. Agradecer também a todas as pessoas que trabalharam diariamente comigo para que nada nos faltasse. Secretários técnicos, motoristas, pessoal da rouparia, departamento médico, e a toda a minha equipa técnica que muito me ajudou para que este fosse um trajeto de sucesso. Especial destaque para as pessoas que me acompanham há mais tempo, Márcio Ramos, Flávio Soares, Rodrigo Pinto, e Alen Velic. Pessoas que trabalham atrás dos bastidores, mas que têm sido fundamentais na minha carreira como treinador. Para eles, o meu obrigado", continuou.

"Por último, o agradecimento vai obviamente para os meus jogadores. Sou um apaixonado pelo jogo, sou um apaixonado pelos jogadores. O meu obrigado a todos eles, sem exceção! Eles foram os meus Pitico, Mané, Hassan, Hajry, Miguel Serôdio, Peter Rufai, etc etc etc. Foi um prazer enorme treiná-los e na realidade foi fácil, são um grande grupo de homens, e quando assim é, fica mais fácil...", finalizou o técnico.