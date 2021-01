Dupla do Estoril regozija-se com prémios de melhores do mês: "Reconhecimento do trabalho"

Bruno Pinheiro, treinador do líder da II Liga, e Crespo, um dos titulares da equipa, receberam as respetivas distinções da Liga de Clubes, referentes a dezembro

Bruno Pinheiro e Crespo, respetivo treinador e jogador da equipa do Estoril Praia, receberam, neste sábado, os prémios da Liga de Clubes de melhores do mês, relativos a dezembro último, no Estádio António Coimbra da Mota.

O técnico português, que arrecadou o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês pela segunda vez consecutiva (venceu também em novembro), considerou que o galardão atesta a valorização do desempenho do atual líder da II Liga.

"[Receber este prémio] É o reconhecimento do nosso trabalho. Não só meu, mas do coletivo. Estou muito contente com a distinção", assumiu Bruno Pinheiro, que dedicou o prémio, em tom de fair-play, "a todas as equipas técnicas" do escalão secundário.

Bruno Pinheiro superou a concorrência dos colegas de profissão Pedro Duarte (Ac. Viseu) e de Álvaro Pacheco (Vizela).

Também o médio português do Estoril, que se estreou a vencer o prémio de melhor jogador do mês nesta época da II Liga, corroborou as palavras do timoneiro luso: "É reconhecimento do trabalho", apontou Crespo.

O centrocampista declarou estar "muito feliz" com o momento atual da equipa no campeonato e frisou que "sem a colaboração dos colegas de equipa não seria possível receber a distinção" promovida pela Liga de Clubes.

Em três jornadas disputadas em dezembro passado, o Estoril manteve-se invencível ao vencer o Vilafranquense (0-1) e o Casa Pia (0-2) e ao empatar com o FC Porto B (1-1), conquistando sete pontos em nove possíveis (quatro golos marcados e um sofrido).

Neste trio de jogos, Crespo foi titular nas duas vitórias estorilistas e, além das exibições protagonizadas que valeram a maioria das preferências dos treinadores da II Liga, assistiu para o golo solitário de Gamboa no triunfo em Vila Franca de Xira.

O médio português, de 24 anos de idade, somou mais votos que os adversários Feliz (Feirense) e Bouldini (Académica).