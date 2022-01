Duas saídas no Nacional: uma por empréstimo e outra após rescisão

Redação com Lusa

João Fernandes e Lee Seung-Jun deixam o clube neste mercado.

O Nacional, da Liga SABSEG, emprestou o extremo madeirense João Fernandes à AD da Camacha, equipa que milita no Campeonato de Portugal, com o sul-coreano Lee a abandonar também o clube, revelou fonte do clube, contactada pela Lusa.

João Fernandes, de 21 anos, formado no Nacional, nesta temporada constou apenas por duas vezes na ficha de jogo, na receção ao Casa Pia e na deslocação ao terreno do Covilhã, em jogos relativos à II Liga, ambas como suplente não utilizado.

O jogador é emprestado até ao final da temporada à AD da Camacha, conjunto que compete na Série A do Campeonato de Portugal, ocupando a quarta posição na tabela classificativa.

Por seu turno, o lateral direito sul-coreano Lee Seung-Jun, também com 21 anos, rescindiu o contrato que o ligava ao Nacional, regressando ao seu país para representar o Changwong City.

Esta temporada foi apenas suplente não utilizado nos jogos da II Liga frente ao Penafiel e ao Varzim.