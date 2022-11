Dono do Yokohama FC, do Japão, adquire 52,5% da SAD da Oliveirense

Grupo Onodera é o sócio maioritário depois de pagar 3,450 milhões de euros.

Os sócios da Oliveirense recusaram o direito de preferência na alienação de 52,5 por cento do capital da SAD e as ações foram adquiridas pelo Grupo Onodera, também japonês, depois do dono da SAD unionista, Akihiro Kin, que detém 70 por cento da mesma através da empresa Nuts&About.inc, ter apresentado uma proposta para a venda no valor de 3,450 milhões de euros.

Esta empresa, que já é a dona do clube de futebol Yokohama FC, já anunciou publicamente que adquiriu a maioria das ações do clube de futebol de Oliveira de Azeméis. "No futuro pretendemos fortalecer o desenvolvimento de jogadores e funcionários por meio da cooperação com o Yokohama FC. Iremos promover treinos e scouting centrados na Oliveirense para que seja o primeiro passo para os jovens jogadores japoneses jogarem na Europa e também servir de "janela" para os jogadores que atuam em Portugal possam jogar no Japão. Além disso, vamos melhorar as condições para a prática desportiva do clube, construindo um novo centro de treinos e tentar a promoção à I Liga, visando uma relação que leve ao desenvolvimento sustentável para os dois lados", pode ler-se no comunicado revelado pelo Grupo Onodera.

O novo acionista da Oliveirense SAD assegura, assim, a construção do novo centro de treinos da Oliveirense, uma obra que já estava contemplada no negócio da SAD feito em 2019 com Akihiro Kin e que mantém o valor em 1,5 milhões de euros. "O objetivo é construir o centro de treinos o mais rápido possível, porque a SAD paga todos os meses cerca de três mil euros em aluguer de campos para a equipa treinar", garantiu o presidente da direção da Oliveirense, Horácio Bastos, adiantando que o local para a construção da obra já está escolhido, mas ainda não foi revelado por estarem ainda a decorrer as negociações. O dirigente unionista assegurou que esta infraestrutura ficará na posse da União Desportiva Oliveirense.