Domen Gril fica por quatro anos no Académico de Viseu

Emprestado pelo Hoffenheim na última época, guarda-redes esloveno convenceu e garante ligação longa. Chegou como terceira opção para a baliza viseense, atrás de Janota e Mbaye, mas impôs-se rapidamente, o que lhe valeu até o regresso à seleção. Aos 21 anos, tem tudo para crescer.

Anunciado como a "bomba" desta semana pelos meios de comunicação do Académico de Viseu, que fizeram uma contagem decrescente dos dias até à oficialização, Domen Gril é um reforço que gera expectativas, face à empatia que criou desde que chegou ao clube.

Cedido pelos alemães do Hoffenheim no verão passado, o guarda-redes esloveno assinou agora pelos viseenses um contrato válido por quatro temporadas.

Encarado inicialmente como terceira opção para a baliza quando chegou a Portugal, atrás de Ricardo Janota e Mbaye, o esloveno, de 21 anos, rapidamente se impôs, e em setembro começou a ganhar o seu espaço, tendo terminado a época com 27 jogos realizados, sendo que em quatro deles foi considerado o melhor jogador em campo.

As excelentes exibições de Domen Gril valeram-lhe também a chamada à seleção de sub-21 da Eslovénia, nas convocatórias de março, algo que já não acontecia há cerca de dois anos.

Com esta entrada no plantel, os viseenses veem aumentar para quatro as opções na baliza, uma vez que Janota e Mbaye transitam do ano anterior e, recentemente, o clube reforçou-se com João Monteiro, que chegou da B SAD. Tal significa que um destes poderá sair ou ser emprestado.

Ontem, o Académico de Viseu realizou o primeiro particular de pré-época, tendo vencido os juniores do clube (o resultado não divulgado) e hoje a equipa treinada por Pedro Ribeiro parte para uns dias de estágio, em Lousada.