Dois problemas no Covilhã: Diogo Rodrigues e São Bento foram operados

Redação com Lusa

Lateral e guarda-redes são baixas na equipa orientada por Alex.

O lateral-direito titular do Covilhã, Diogo Rodrigues, foi operado a uma fratura no braço e está fora das opções do emblema da II Liga de futebol, tal como o guardião São Bento, alvo de uma cirurgia ao menisco.

O Covilhã informou em comunicado que os dois jogadores foram operados e que "as intervenções cirúrgicas correram bem".

A formação orientada por Alex ficou ainda mais desfalcada no lado direito da defesa, depois de em setembro o outro lateral, Tiago Moreira, que até então tinha alinhado em todas as partidas da equipa, se ter lesionado, ter sido operado ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ter ficado afastado dos relvados por um período prolongado.

Diogo Rodrigues, de 23 anos, jogador cedido pelo Portimonense, estava a dar boa resposta nos 19 jogos em que foi utilizado e é uma nova baixa no plantel, numa posição carenciada.

Também afastado por um longo período está Vítor São Bento, guarda-redes de 30 anos que esta temporada regressou aos "leões da serra", onde jogou em seis encontros.

Bruno Bolas tem sido a primeira opção de Alex para defender a baliza serrana.