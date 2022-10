Informou a Liga esta segunda-feira.

A Liga informou esta segunda-feira que dois jogos da ronda dez da Liga SABSEG sofreram uma alteração de horário. O encontro entre Covilhã e Torreense, previamente agendado para as 14h00 do próximo dia 22 de outubro (sábado), foi antecipado para as 11h00 do mesmo dia.

Já o duelo entre Mafra e Estrela da Amadora, que estava previsto para as 11h00 do dia 22 de outubro, foi reagendado para as 15h30 do dia seguinte, um domingo.