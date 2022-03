Dois golos marcados na segunda parte ditam empate entre Nacional e Covilhã

Rui Borges, treinador do Nacional

Redação com Lusa

Jogo da ronda 25 da Liga SABSEG.

Nacional e Covilhã empataram 1-1, no Estádio da Madeira, no Funchal, num jogo, da 25.ª jornada da Liga SABSEG, bem disputado e com golos apenas na segunda parte.

Aos 60 minutos Francisco Ramos adiantou os anfitriões, mas, aos 87, Diogo Almeida, na marcação de uma grande penalidade restabeleceu a igualdade, conquistando um importante ponto para os serranos, na luta pela manutenção.

O Nacional, sexto colocado, entrou muito forte no jogo e, logo aos seis minutos, Francisco Ramos rematou ao poste, e, dois minutos volvidos, Marco Matias, na cobrança de um canto, quase surpreendeu Léo Navacchio.

Contudo, com o passar dos minutos, o equilíbrio passou a ser maior, com o jogo mais dividido e perigo em ambas as áreas, embora sempre com maior pendor ofensivo dos locais.

Foi já em período de compensações que nova ocasião flagrante surgiu, e para o Nacional, com Francisco Ramos a ser bem solicitado por João Camacho, com o remate a ser travado com qualidade por Léo Navacchio.

Após o reatamento, logo nos segundos iniciais, depois de uma jogava envolvente, o Sporting da Covilhã esteve muito perto do golo, com Felipe Dini a rematar com a baliza ao seu dispor, mas o corpo de Danilovic gorou-lhe os intentos.

O Sporting da Covilhã estava agora melhor no jogo e, aos 52 minutos, Felipe Dini voltou a estar perto do golo, num remate à entrada da área, que fez a bola a sair junto ao poste.

Mas, contrariando esta tendência, foi o Nacional que se adiantou no marcador, aos 60 minutos, com Francisco Ramos a concluir uma excelente movimentação coletiva.

O Sporting da Covilhã procurou reagir e, aos 65 minutos, após um canto, o central Heliton obrigou Vagner a uma defesa complicada.

Os minutos finais foram emotivos e intensos. Aos 81 minutos, Vagner voltou a assumir um papel de protagonismo, ao segurar um remate de Diogo Almeida. Na resposta, Dudu trabalhou bem na área, mas o remate saiu fraco e Leo Navacchio segurou. Pouco depois, foi Kukula que surgiu em boa posição, mas Vagner defendeu.

Até que, aos 87 minutos, o Sporting da Covilhã chegou à igualdade, na cobrança de um castigo máximo, por Diogo Almeida.

Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Covilhã, 1-1

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Francisco Ramos, 60 minutos.

1-1, Diogo Almeida, 87 (grande penalidade).

Equipas:

- Nacional: Vagner, Baiano (Rúben Freitas, 77), Rui Correia, Rafael Vieira, José Gomes, Danilovic (Alhassan, 88), Filipe Chaby (Jota, 77), Francisco Ramos (Bruno Gomes, 88), João Camacho (Rúben Macedo, 84), Marco Matias e Dudu.

(Suplentes: António Filipe, Alhassan, Bruno Gomes, Rúben Freitas, Suliman, Jota, Rúben Macedo, Bosic e Mabrouk Rouai).

Treinador: Rui Borges.

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira (Camilo, 67), André Almeida, Heliton, Lucas Barros, Jorge Vilela (Diogo Almeida, 67), Gilberto, Rui Gomes (Ryan Teague, 77), Felipe Dini (Samu, 77), Jean Felipe e Kukula (Jorginho, 84).

(Suplentes: Bruno Bolas, David Santos, Diogo Almeida, Ryan Teague, Jorginho, Sena, Samu, Vítor Carvalho e Camilo).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Acção disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Moreira (29), Lucas Barros (51), Dudu (55), Jean Felipe (90+2) e Jota (90+3).

Assistência: 810 espectadores.