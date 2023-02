Dois golos e empate no marcador no jogo entre Mafra e Feirense

Rui Borges continua sem vencer no comando técnico do Mafra.

Mafra e Feirense empataram a um golo, num encontro da 22.ª jornada da II Liga com pouco mais para contar do que os golos e que mantém os dois emblemas perto dos lugares de despromoção.

O golo inaugural da partida foi do Mafra, num autogolo de Igor (26 minutos), e a fechar o primeiro tempo Jardel (45) faturou o empate para os forasteiros, naquela que foi a única oportunidade dos comandados de Rui Ferreira durante os 90 minutos.

Com este empate, Rui Borges continua sem conseguir vencer ao comando do Mafra, que soma agora 22 pontos, no 14.º lugar da tabela. Já o Feirense, "respira" melhor e com este empate soma 28 pontos, seguindo no 10.º posto.

Interessado em descolar dos lugares perigosos da tabela, o Mafra assumiu as despesas do jogo desde o apito inicial. Conformado com essa estratégia, o Feirense mostrou-se passivo durante todo o primeiro tempo e foi sem surpresa que a equipa da casa se adiantou no marcador, à passagem do minuto 26.

Na sequência de um livre batido por Gui Ferreira, o central Pedro Pacheco saltou com os centrais da Feira e rematou colocado de cabeça, fazendo a bola embater no poste e entrar na baliza de Igor, depois de esta lhe bater nas costas, num autogolo do guardião.

Nem a desvantagem "acordou" o Feirense, e continuou a ser o Mafra a mandar no encontro, sempre com muito espaço para trocar a bola. Mas, ainda assim, demonstrando alguma dificuldade em chegar a zona de finalização, a equipa de Rui Borges acabou por ser surpreendida já a terminar a primeira parte.

Sem que nada o fizesse prever, o Feirense, numa saída bem desenhada para o ataque por André Rodrigues, Oche e Jardel, fez o golo do empate. A defesa do Mafra ficou a ver jogar, não atacou a bola, e Jardel finalizou sem dificuldade e sem oposição um cruzamento de Oche, selando o 1-1 à saída para os balneários.

A segunda parte foi pintada com as mesmas cores da primeira: o Mafra esteve sempre mais interessado em chegar ao golo e desfazer o empate, já o Feirense mostrou-se satisfeito com o empate e o manter de distâncias para os "saloios" na tabela.

Mesmo mais balanceado no ataque e com uma posse de bola muito superior aos feirenses, o Mafra não criou verdadeiras oportunidades de golo, embora Pedro Lucas tenha lutado muito na área adversária.

Por seu turno, o Feirense reequilibrou as debilidades defensivas que mostrara no primeiro tempo, mas não teve um único lance de perigo junto da baliza de Samu, fazendo do empate o resultado lógico e justo.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Feirense, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Igor, 26 minutos (própria baliza).

1-1, Jardel, 45.

Equipas:

- Mafra: Samu, Diga, Ousmane (Chriso, 84), Pedro Pacheco, Gui Ferreira, Pité, Leandrinho, Leonardo (Pedro Barcelos, 84), Lucas, Pedro Lucas e Fati (Vítor Gabriel, 76).

(Suplentes: Renan, Rodrigo Gui, Pedro Barcelos, Edwin Vente, Chriso, João Goulart, Lucas Gabriel, Vítor Gabriel e Miguel Sousa).

Treinador: Rui Borges.

- Feirense: Igor, João Oliveira, Cláudio Silva, Sidney Lima, Tiago Dias (Lucas Santos, 90+1), Washington, Oche (Teles, 69), Jardel, Tavares (João Pinto, 40), João Paulo e André Rodrigues (Zé Vítor, 90).

(Suplentes: Arthur Augusto, João Pinto, Tony, João Paredes, Zé Vítor, Teles, Lucas Santos, Karamoko e Brás).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandrinho (50), João Paulo (70), Ousmane (84) e Pité (90+3).

Assistência: Cerca de 800 espectadores.