Dois golos de Diogo dão vitória ao Mafra diante do Covilhã

Redação com Lusa

O Mafra venceu o Covilhã, por 3-2, na 12.ª jornada da II Liga SABSEG, num jogo disputado, com reviravoltas no marcador e que deixa o Sporting da Covilhã cada vez mais no fundo da classificação.

O Mafra chegou à vantagem por Diogo (15), mas o Covilhã reagiu com golos de Adams (20) e Diogo Rodrigues (35). Já na segunda parte, o Mafra empatou por Pedro Pacheco (48) e Diogo bisou (83) e entregou os três pontos aos saloios em vésperas de receberem o FC Porto para a Taça de Portugal.

Com este resultado na abertura da 12.ª jornada, o Mafra soma 15 pontos e ascende provisoriamente à 10.ª posição. Já o Covilhã somou o oitavo jogo consecutivo a perder e é último classificado da II Liga, com apenas cinco pontos.