Dois clubes franceses querem Ben Traoré

Os clubes franceses, da I e II Liga, respetivamente, já manifestaram o interesse em assegurar o passe do internacional costa-marfinense

O Nantes e o Paris FC juntaram-se ao V. Guimarães e ao Casa Pia na corrida pelo médio-defensivo Ben Traoré.

Os clubes franceses, da I e II Liga, respetivamente, já manifestaram o interesse em assegurar o passe do internacional costa-marfinense no início do ano, na reabertura da janela de transferências.

Desta maneira, a SAD do Leixões estuda a melhor proposta para o médio.