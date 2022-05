Dois candidatos disputam liderança do Varzim

Edgar Pinho avança para as eleições do Varzim

Edgar Pinho, atual presidente, recandidata-se e terá a concorrência de Pedro Costa, engenheiro de 28 anos.

O Varzim, que na semana passada foi despromovido à Liga 3, anunciou esta terça-feira que a Assembleia Geral do clube validou duas candidaturas para as eleições aos órgãos sociais, que se realizam no dia 28 deste mês.

Edgar Pinho, empresário de 67 anos, que desde 2019 é o presidente do clube, volta a candidatar-se, e desta vez terá como adversário eleitoral Pedro Costa, um jovem engenheiro de 28 anos, que pela primeira vez concorre ao cargo.

O atual presidente, Edgar Pinho, a quem foi atribuída a Lista A, repete como candidato à Assembleia Geral António Moura Gonçalves, tendo Pedro Casanova para líder do Conselho Fiscal.

Já Pedro Costa, que encabeça a Lista B, apresentou Edgar Cabreira, na assembleia Geral, e David Marques, no Conselho Fiscal.

O ato eleitoral do Varzim vai realizar-se na sede do clube, no estádio, no dia 28 de maio, um sábado.

O emblema poveiro foi no passado fim de semana relegado ao terceiro escalão do futebol nacional, depois de sete épocas consecutivas na II Liga, tendo terminado esta edição da competição no 17.º lugar, com 35 pontos.