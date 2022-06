Do Gil Vicente para a Liga SABSEG: Talocha é reforço do Farense

Talocha deixou o Gil Vicente ao fim de duas épocas e reforça o Farense.

O defesa esquerdo Talocha, de 32 anos, é o terceiro reforço do Farense para a temporada 2022/23.

"Estou muito feliz por esta oportunidade, espero corresponder em todos os jogos esta aposta que fizeram em mim, estou aqui de alma e coração para ajudar o Farense a atingir os seus objetivos", declarou.

O jogador que esteve as duas últimas temporadas no Gil Vicente chega agora a Faro a custo zero. Na equipa de Barcelos realizou 67 jogos, sendo peça importante na equipa de Ricardo Soares.

Em Portugal, Talocha jogou também no Famalicão, onde fez toda a sua formação, no Vizela e no Boavista, totalizando 340 jogos, dos quais 155 foram disputados na I Liga. No estrangeiro representou os gregos do Atromitos e o Riga FC da Letónia.