Dizem os números: avançado Ronan é a verdadeira "arma secreta" do Rio Ave

Ronan com a camisola do Rio Ave

Avançado tem média impressionante de golos e assistências, sendo decisivo a cada 38 minutos em campo. Contribuiu diretamente para 13 golos.

Decisivo na vitória (2-1) sobre o Benfica B, construindo a jogada e assistindo Guga no golo que garantiu três pontos no último minuto do jogo, o avançado Ronan cimentou a sua condição de "arma secreta" do Rio Ave.

Após quatro temporadas no clube vila-condense em que nunca se afirmou, entre opções dos treinadores e sucessivas lesões, o brasileiro, 26 anos, está finalmente a mostrar o potencial para decidir jogos, mesmo que seja num contexto de segunda opção e sempre como suplente utilizado. Ronan até foi opção nos primeiros jogos desta época, mas voltou a lesionar-se e ficou de fora algumas semanas, regressando, porém, a tempo de ser "um jogador completamente decisivo na segunda volta", como reconheceu o treinador Luís Freire após o triunfo sobre as águias.

Em 13 jogos como suplente utilizado na Liga SABSEG, o ponta-de-lança soma três golos e três assistências em apenas 232 minutos em campo, contribuindo diretamente para quatro vitórias e um empate da formação vila-condense. Saindo do banco, entre golos e assistências, saliente-se que Ronan tem uma ação decisiva a cada 38 minutos, uma média certamente difícil de igualar, sendo que o avançado teve o seu melhor registo em 2019/20, quando foi emprestado ao Tondela e somou cinco golos em 12 partidas.

Luís Freire referiu que "todos os jogadores estão muito envolvidos desde o início", além de ter "uma confiança muito grande nos que estão no banco", mas reconhece que Ronan "tem sido um trabalhador incansável" para a equipa. "Tem percebido os momentos e tem sido completamente decisivo na segunda volta que estamos a fazer. Por vezes, os jogadores valorizam muito os 90 minutos, mas aqueles que jogam 15 ou 20 são determinantes e decisivos. O Ronan está a ser esse jogador. Tem acrescentado muito", disse o treinador do líder da Liga SABSEG.