Divergências afastaram Sérgio Vieira do comando técnico do Moreirense

Acordo estava preso por detalhes, mas caiu por terra.

Sérgio Vieira não vai ser treinador do Moreirense. O técnico foi a primeira opção do presidente Vítor Magalhães e o acordo entre as partes estava preso por pormenores. Todavia, as divergências em relação ao planeamento da próxima época acabaram por se tornar nos "pormaiores" que inviabilizaram o regresso do técnico a Moreira de Cónegos.

O clube minhoto já está virado para outras alternativas e Sérgio Vieira, que esteve ligado às subidas do Famalicão e Farense, continua livre para abraçar um novo projeto.