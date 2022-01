Diretor desportivo critica: "A isto chama-se incompetência. Não brinquem com o Farense"

José Luís, diretor desportivo do emblema algarvio, mostra-se indignado pelo adiamento do jogo com o Varzim.

José Luís, diretor desportivo do Farense, recorreu à sua conta no "Facebook" para demonstrar indignação pelo sucedido esta quarta-feira na Póvoa de Varzim, onde o jogo entre o Varzim e os "Leões de Faro" foi mais uma vez adiado.

"Primeiro, o jogo foi adiado, a 28 de dezembro, porque tinham jogadores infetados e não conseguiam ir a jogo. Dia 12 de janeiro têm novamente jogadores infetados e o jogo é adiado pela segunda vez", começou por escrever, antes de deixar várias questões.

"Quais os jogadores de dia 28? Quais os jogadores positivos hoje? Onde estão os resultados dos testes PCR efetuados 48 horas antes do jogo? Onde estão os resultados dos testes antigénios 24 horas antes do jogo? A isto chama-se incompetência. Não brinquem com os profissionais do Sporting Clube Farense", continuou.

O agora responsável máximo do futebol do Farense pede ainda para que "não brinquem" com os "sócios e simpatizantes que fizeram mais de 1300 km para apoiar a equipa".

"O Sporting Clube Farense realiza testes aos seus profissionais todos os dias desde domingo, dia 9, para salvaguardar a saúde de todos e da competição. Tínhamos ficado em Faro. Não vínhamos para esta palhaçada que só suja o mais bonito que é o futebol", concluiu.

