Direção do Varzim repudia ataque ao autocarro da equipa do Leixões

Veículo que transportou a comitiva leixonense foi apedrejado à chegada à cidade da Póvoa do Varzim

A direção do Varzim, liderada por Edgar Pinho, emitiu um comunicado, esta segunda-feira, no qual repudia o recente apedrejamento feito ao autocarro do Leixões, durante o momento em que chegava à cidade do clube poveiro.

"Ao tomar conhecimento do apedrejamento ao autocarro do Leixões Sport Club, aquando a sua chegada, à nossa cidade, para o jogo desta segunda-feira, vem a Direção do Varzim Sport Club manifestar o seu profundo repúdio pelo sucedido", pode ler-se no início da nota.

O órgão diretivo assegura que o Varzim "não se revê neste tipo de atitudes" associadas ao vandalismo e considera que o episódio ocorrido na Póvoa de Varzim "envergonha todos aqueles que amam e vibram" com futebol.

O corpo dirigente do Varzim continuou a demarcar-se do violento comportamento ao caracterizar o clube da Liga Sabseg como uma instituição que "preza pelo bem receber e prima pelo ambiente saudável no Futebol e no Desporto".

O comunicado varzinista surge após o apedrejamento feito ao autocarro que transportou a equipa do Leixões até à Póvoa do Varzim, sendo atingido por alguma pedras, causadoras de alguns danos materiais no veículo, que tinha como destino o Estádio do Varzim.

Segundo uma fonte do clube de Matosinhos, nenhum jogador às ordens de José Mota ou elemento da comitiva leixonense ficou ferido. A Polícia de Segurança Pública, que se deslocou para o local em número considerável, tomou conta da ocorrência.

O Varzim recebe, esta segunda-feira (20h00), o Leixões, em jogo da 23.ª jornada da Liga Sabseg, que opõe duas equipas com uma rivalidade existente há várias décadas.