O Cova da Piedade "opõe-se frontalmente" a uma possível despromoção ao Campeonato de Portugal que seja deliberada pela direção da Liga, anunciou esta segunda-feira o penúltimo classificado da II Liga através de comunicado.

O clube da margem sul do Tejo garante que "a Direção da Liga não tem competência para decidir a matéria das subidas e descidas" relativas à II Liga, como pretende fazer "com base no artigo 2.º, n.º 2 do Regulamento de Competições", e contrapõe com os estatutos do próprio organismo que tutela o futebol profissional para sustentar a sua posição.

O clube sublinha que a alínea f do artigo 37.º dos estatutos determina que compete "exclusivamente à assembleia geral" da Liga Portugal "exercer as competências que cabem à Liga no âmbito da aprovação dos regulamentos disciplinar, de arbitragem e de competições aplicáveis às competições profissionais", deixando sem efeito, no seu entender, o ponto do RC com base no qual a direção da Liga "pretende deliberar".

Pedro Proença, convocou para terça-feira uma reunião de direção extraordinária de forma a discutir as consequências do final da II Liga, devido à pandemia de covid-19, onde o primeiro ponto da ordem de trabalhos será debater uma "decisão relativa às consequências desportivas do término da competição".

A confirmar-se a despromoção ao Campeonato de Portugal dos últimos dois classificados da II Liga, no momento da interrupção do campeonato, à 24.ª jornada, seriam afetados o Cova da Piedade (penúltimo) e o Casa Pia (último).

Os piedenses acrescentam que tal decisão "violará o princípio do mérito desportivo", uma vez que faltam disputar 10 jornadas da II Liga e as equipas envolvidas na luta pela manutenção ficam "privadas de conquistar em campo o direito de permanecer nas competições profissionais".