Direção da Académica oficializa acordo com César Peixoto

Sucessor do técnico de 39 anos será anunciado este fim de semana.

A Direção da Académica de Coimbra oficializou esta sexta-feira a rescisão do contrato com a equipa técnica liderada por César Peixoto. A entrada de um novo treinador deverá ser anunciada ainda este fim de semana para que o sucessor do antigo internacional português possa preparar, com tempo, a visita, no próximo sábado, a Famalicão, onde a Briosa discute com a equipa da I Liga a passagem à quinta eliminatória da Taça de Portugal.

Na presente edição da II Liga, a Académica tem nove pontos em 30 possíveis (dois acima da zona de despromoção), resultantes de duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Na Taça de Portugal, a Académica afastou o Portimonense, da I Liga.

Comunicado na íntegra

"A Direção da Associação Académica de Coimbra/OAF vem informar todos os seus associados que chegou a acordo com a equipa técnica liderada por César Peixoto para a rescisão amigável do vínculo contratual que ligava as partes, durante a presente época desportiva.

Consumada a referida rescisão, a Direção da Associação Académica de Coimbra/OAF informa que, nos próximos dias, tornará público o resultado das diligências, que foram iniciadas, para assegurar a contratação da nova equipa técnica, que conduzirá os destinos da Briosa no futuro".