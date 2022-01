Direção da Académica anuncia proposta para a aquisição de 49% da SAD

Briosa "recebeu uma proposta formal para aquisição de 49% do capital social de uma SAD, caso seja do interesse dos seus associados a alteração do modelo societário atual".

A Direção da Académica anunciou esta segunda-feira que "recebeu uma proposta formal para aquisição de 49% do capital social de uma SAD, caso seja do interesse dos seus associados a alteração do modelo societário atual", sem, no entanto, revelar o nome do investidor.

O emblema diz estar em condições para apresentar a proposta, sendo que para tal irá "nos próximos dias", entre outras coisas, agendar uma reunião geral de sócios e pedir a marcação de uma AG.