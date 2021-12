Diego Medeiros rescindiu por "vontade própria" com o Covilhã

Diego Medeiros deixou o plantel do Covilhã por "vontade própria"

Redação com Lusa

Brasileiro despede-se do clube serrano sem qualquer golo marcado em 13 partidas disputadas

O extremo brasileiro Diego Medeiros rescindiu, esta quinta-feira, o vínculo com o Sporting da Covilhã "por vontade própria", informou o presidente do clube da Liga SABSEG, José Mendes, em conferência de imprensa.

O avançado, de 28 anos, regressou ao emblema serrano no início da temporada, proveniente do Casa Pia, também do segundo escalão nacional, mas nunca se conseguiu afirmar como na primeira passagem pelos "leões da serra".

Diego Medeiros alinhou em 13 partidas e não marcou qualquer golo esta época. Antes, o extremo, que jogou no Covilhã na época 2018/19, por empréstimo do Paços de Ferreira, passou por Mafra, Nacional, Famalicão, Santa Clara e Ribeirão.