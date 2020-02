Nacional limitado: "Oito passaram a noite com febre, no banco estavam mais quatro"

Rúben Micael revelou que grande parte da equipa do Nacional estava com febre.

O Nacional empatou este sábado 1-1 em casa do Penafiel e foi igualado pelo Farense na liderança da II Liga, num jogo com um final polémico, devido a uma grande penalidade favorável aos locais.

No final do jogo, Rúben Micael revelou que grande parte dos jogadores do Nacional estavam doentes, com febre: "Orgulho em ser capitão desta equipa! Jogar nas condições que jogamos é para homens! Destes 11 guerreiros, oito tinham passado a noite com febre. No banco estavam mais quatro com febre. Na Madeira ficaram outros 5 com febre. Faltam 11 finais e precisamos do apoio Nacionalista. Obrigado guerreiros pela luta de hoje", disse Rúben Micael.

Na classificação, o Nacional mantém o primeiro lugar, agora com os mesmos 47 pontos do Farense, que venceu na receção ao Académico de Viseu (3-1), enquanto o Penafiel, que mereceu o empate, subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com 28.