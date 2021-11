Chaves goleia satélite Pedras Salgadas em jogo de preparação

Redação com Lusa

O Chaves, da Liga SABSEG, goleou esta quarta-feira, por 8-0, a sua equipa satélite, o Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação.

A formação 11.ª classificada no segundo escalão, orientada por Vítor Campelos, já vencia ao intervalo por 5-0, no encontro disputado no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves.

Fizeram os golos Patrick (2), Wellington (2), Campos, Platiny, Castanheira e Rúben Pereira pelos flavienses, que utilizaram ainda três juniores, Lage, Biscaia e Pedro Alentejano.

O Pedras Salgadas, orientado por Gustavo Souza, ocupa o nono lugar da série A do Campeonato de Portugal.